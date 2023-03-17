17 Mart 2023, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Twitter’da algı operasyonu! CHP’li belediyelerin bot hesapları ifşa oldu
Sosyal medya uygulamaları her seçimde olduğu gibi 14 Mayıs öncesinde de yerli ve milli içerikleri sansürlüyor. Özellikle Twitter'da devreye sokulan yeni algoritma ile FETÖ ve PKK yanlısı hesapların muhalif paylaşımları, takip etmeseler dahi bilinçli olarak kullanıcıların karşısına çıkarılıyor. Üstelik bot hesaplarla yapılan bu paylaşımlar, insanlara korku, endişe ve panik pompalamak için düzenli olarak yalan üretiyor. Sosyal medyadaki algı operasyonlarını ve ayrıntıları haberimizde...