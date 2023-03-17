Twitter’da algı operasyonu! CHP’li belediyelerin bot hesapları ifşa oldu

Sosyal medya uygulamaları her seçimde olduğu gibi 14 Mayıs öncesinde de yerli ve milli içerikleri sansürlüyor. Özellikle Twitter'da devreye sokulan yeni algoritma ile FETÖ ve PKK yanlısı hesapların muhalif paylaşımları, takip etmeseler dahi bilinçli olarak kullanıcıların karşısına çıkarılıyor. Üstelik bot hesaplarla yapılan bu paylaşımlar, insanlara korku, endişe ve panik pompalamak için düzenli olarak yalan üretiyor. Sosyal medyadaki algı operasyonlarını ve ayrıntıları haberimizde...

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