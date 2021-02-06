Twitter milli iradeye sansür uyguladı ve temsilcilik açmadı!

Sosyal medya platformu Twitter, son günlerde Türkiye'deki siyasilerin mesajlarına sansür uyguluyor. Terör destekçisi hesaplarını ise kaldırmıyor. Twitter, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararlarına karşı açtığı 14 davayı da kaybetti. Temsilcilik açmadığı için reklam yasağı konan Twitter'ın 2 ay sonra bant genişliği daraltılacak.

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