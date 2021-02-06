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Twitter milli iradeye sansür uyguladı ve temsilcilik açmadı!

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Giriş: 06.02.2021 14:24
Güncelleme:06.02.2021 14:25
Sosyal medya platformu Twitter, son günlerde Türkiye'deki siyasilerin mesajlarına sansür uyguluyor. Terör destekçisi hesaplarını ise kaldırmıyor. Twitter, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararlarına karşı açtığı 14 davayı da kaybetti. Temsilcilik açmadığı için reklam yasağı konan Twitter'ın 2 ay sonra bant genişliği daraltılacak.
İçişleri Bakanı Süleyman Soyludan Twitter tepkisi: Emperyalizmin bu oyuncağı, insanlığı teslim alamaz... İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU'DAN TWİTTER TEPKİSİ: EMPERYALİZMİN BU OYUNCAĞI, İNSANLIĞI TESLİM ALAMAZ...
Siber zorbalıkta FETÖ izi: Başkan Erdoğanı hedef aldılar! Twitter sessiz kaldı SİBER ZORBALIKTA FETÖ İZİ: BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDILAR! TWİTTER SESSİZ KALDI
Türkiyeye temsilci atamayan Twitter ve Pintereste reklam yasağı TÜRKİYE'YE TEMSİLCİ ATAMAYAN TWİTTER VE PİNTEREST'E REKLAM YASAĞI
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