21 Mayıs 2023, Pazar
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Twitch yayıncısı Jahrein'den ahlaksız söylem! Yayınına bağlanan gencin annesine AK Partili olduğu için küfür etti
Sosyal medyada platformu Twitch’te Jahrein olarak bilinen Ahmet Sonuç yayınına bağlanan bir gencin annesine AK Partili olduğu için küfür etti. 7’li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na desteğini açıklayan ve gençleri bu doğrultuda yönlendirmeye çalışan Twitch yayıncısı, "Bizim aile muhafazakar bir aile. Annem ataerkil toplum olduğu için hor görülmüş" diyen gence karşılık "AK Parti bunu mu düzeltmiş" diyerek küfür etti.