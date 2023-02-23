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Tuzlu kum Hatay'ı yıktı! Yapımında tuzlu kum kullanılan binaların çoğu yıkıldı

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Giriş: 23.02.2023 09:43
Depremde en çok yıkıma uğrayan kentlerden biri Hatay. Öyle ki şehirde yıkılmayan bina neredeyse kalmadı. Ayakta olanlar da ağır hasarlı. Hasar tespit çalışmaları tamamlandıkça korkunç ihmaller de ortaya çıktı. 30-40 yıllık binaların yapımında Samandağ sahilinden çekilen tuzlu kumun kullanıldığı anlaşıldı. Bu da felaketin göz göre göre geldiğini gösteriyor. Peki sağlam bina için hangi malzemeler kullanılmalı? Beton nasıl olmalı? İşte yanıtı...
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