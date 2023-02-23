23 Şubat 2023, Perşembe
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Tuzlu kum Hatay'ı yıktı! Yapımında tuzlu kum kullanılan binaların çoğu yıkıldı
Depremde en çok yıkıma uğrayan kentlerden biri Hatay. Öyle ki şehirde yıkılmayan bina neredeyse kalmadı. Ayakta olanlar da ağır hasarlı. Hasar tespit çalışmaları tamamlandıkça korkunç ihmaller de ortaya çıktı. 30-40 yıllık binaların yapımında Samandağ sahilinden çekilen tuzlu kumun kullanıldığı anlaşıldı. Bu da felaketin göz göre göre geldiğini gösteriyor. Peki sağlam bina için hangi malzemeler kullanılmalı? Beton nasıl olmalı? İşte yanıtı...