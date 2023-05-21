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Tuzla'da pazar ziyareti sırasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na büyük şok: Sonunda sizi İstanbul'da görebildik

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.05.2023 14:55
28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimleri öncesi Cumhurbaşkanı yardımcılığı hayaliyle Kemal Kılıçdaroğlu'na oy toplamak için sokağa çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tuzla'da pazar ziyareti sırasında vatandaşın tepkisiyle karşılaştı. İmamoğlu'nu İstanbul'da gören bir vatandaşın "Sonunda sizi İstanbul'da görebildik. Çok şükür" sözleri dikkat çekti.
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