27 Nisan 2022, Çarşamba
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Tuzla ve Beylikdüzü’nde müsilaj izleri! Müsilaj Marmara’ya geri mi döndü?
İstanbul Tuzla ve Beylikdüzü sahillerinde müsilaj benzeri kirlilik yeniden görülmeye başlandı. İstanbul Üniversitesi Hidrobiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neslihan Özdelice son durumu değerlendirdi. Neslihan Özdelice, “Evet öyle gözüküyor çünkü değişen pek bir şey olmadı onun etkilerini görüyoruz aslında havalar tekrar ısınmaya başladı bizim bu tek hücreli canlılarımız üreme sürecindeler. evet 1 yıl yoğun çalıştık etkin şekilde azaldı ama az da olsa ara tabakada dipte görülmeye devam etmişti sıcaklığın artışı ile birlikte üreme olayları var.” dedi.