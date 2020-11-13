Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın Koronavirüs testi pozitif çıktı. Başkan Yazıcı, evinden yaptığı açıklamada, “Dün akşam, ufak tefek ağrılarımla birlikte, gece ateşim çıktı. Bir film çektirdim. Çektirmiş olduğum filmlerdeki belirtiler ile, bugün yaptırdığım PCR testinde yeni tip Covid-19 testim pozitif çıktı." dedi

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı Koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Dün gece kas ağrısı ve yüksek ateş şikayetiyle hastane giden Başkan Yazıcı'ya PCR testi yapıldı. Başkan Yazıcı, test sonucunun pozitif çıktığını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

"DUALARINIZI BEKLİYORUM"

Dr. Şadi Yazıcı yaptığı açıklamada, "Sevgili vatandaşlarım. Hepinize hayırlı akşamlar dilerim. Sizlere evimden sesleniyorum. Dün akşam, ufak tefek ağrılar ile birlikte gece ateşim çıktı. Bir film çektirdim. Çektirmiş olduğum filmlerdeki belirtiler ile bugün yaptırdığım PCR testinde yeni tip Covid-19 testim pozitif çıktı. Bunu kendim duyurmak istedim. Dün biraz ateşim çıktı. Gece, halsizlik vardı. Bugün daha iyiyim. İnşallah dualarınızı bekliyorum. Allah acil şifalar versin. Rabbim tüm hastalara ve Covid hastalarına şifalar versin. Şifa bekleyen herkese mübarek cuma gününün yüzü suyu hürmetine acil şifalar diliyorum" dedi.

BARIŞ SAVAŞ / SABAH