Tutuklama istenen ağabey Enes Güran’ın ifadesi A Haber’de!

Tüm Türkiye'de infial yaratan Narin Güran cinayetinde aralarında anne ve abinin olduğu adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 9'u tutuklama, 3'ü adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakemliğine sevk edildi. Tutuklama istenen ağabey Enes Güran'ın ifadesine A Haber ulaştı. İşte detaylar...

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