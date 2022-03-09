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TUSAŞ'tan Milli Muharip Uçak paylaşımı: Gökyüzünü dolduracak kanatlarıyla

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Giriş: 09.03.2022 10:54
Son dakika haberine göre Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden olan Milli Muharip Uçak için yeni bir video yayınladı. Video, "İstiklal ve istikbal uğrunda, gökyüzünü dolduracak kanatlarıyla!" notuyla sosyal medyada paylaşıldı.
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