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TUSAŞ’taki terör saldırısı! Yaralıların sağlık durumu nasıl?

TUSAŞ’taki terör saldırısı! Yaralıların sağlık durumu nasıl?

Filiz Uçan Savaş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.10.2024 11:13
TUSAŞ’taki terör saldırısında yaralanan 22 kişiden 3'ü taburcu edildi.  Yaralılardan birinin durumu ise ağır. 19 yaralının 6 hastanede tedavileri devam ediyor. A Haber muhabiri Kübra Bal yaralıların sağlık durumu ile ilgili son durumu aktardı.
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