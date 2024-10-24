TUSAŞ’taki terör saldırısı! Yaralıların sağlık durumu nasıl?

TUSAŞ’taki terör saldırısında yaralanan 22 kişiden 3'ü taburcu edildi. Yaralılardan birinin durumu ise ağır. 19 yaralının 6 hastanede tedavileri devam ediyor. A Haber muhabiri Kübra Bal yaralıların sağlık durumu ile ilgili son durumu aktardı.

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