TUSAŞ’ta terör saldırısı! Uzman isimler perde arkasını A Haber’de yorumladı

Dün Ankara’da Türkiye’nin gözbebeği olan yerli ve milli projelerinin hayata geçtiği TUSAŞ yerleşkesine yönelik olarak terör saldırısı düzenlendi. Alçak saldırıdan 5 kişi şehit olurken 22 kişi de yaralandı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler değerlendirdi.

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