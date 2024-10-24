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TUSAŞ’ta terör saldırısı! Uzman isimler perde arkasını A Haber’de yorumladı

TUSAŞ’ta terör saldırısı! Uzman isimler perde arkasını A Haber’de yorumladı

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.10.2024 16:16
Dün Ankara’da Türkiye’nin gözbebeği olan yerli ve milli projelerinin hayata geçtiği TUSAŞ yerleşkesine yönelik olarak terör saldırısı düzenlendi. Alçak saldırıdan 5 kişi şehit olurken 22 kişi de yaralandı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler değerlendirdi.
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