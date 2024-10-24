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TUSAŞ’a terör saldırısının şifreleri

TUSAŞ’a terör saldırısının şifreleri

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.10.2024 08:45
Terör saldırısını kim, nasıl planladı? Kimler düğmeye bastı? Terör ve güvenlik uzmanları Ömer Faruk Koca ve Ali Fuat Gökçe, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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