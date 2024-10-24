TUSAŞ’a terör saldırısının şifreleri

Terör saldırısını kim, nasıl planladı? Kimler düğmeye bastı? Terör ve güvenlik uzmanları Ömer Faruk Koca ve Ali Fuat Gökçe, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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