23 Ekim 2024, Çarşamba
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TUSAŞ'a terör saldırısında yeni görüntüler ortaya çıktı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) terör saldırısı düzenlendiği, şehit ve yaralılar bulunduğunu bildirdi. Patlama ve silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Güvenlik kaynakları 3 şahsın el bombası atarak saldırdığını açıkladı. Bölgedeki en güncel gelişmeler anbean A Haber'de... .