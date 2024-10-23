23 Ekim 2024, Çarşamba
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TUSAŞ'a terör saldırısı! Yaralıların durumu nasıl?
Ankara Kahramankazan’da TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı düzenlendi. Saldırı sonrası Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya "Yaralılarımızdan 7’si özel harekattan. Durumları iyi. Operasyonu gerçekleştiren güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum." dedi. Cevdet Yılmaz, 5 şehitten birinin taksi şoförü olduğunu belirterek "Diğer şehitlerimiz TUSAŞ görevlisi" dedi.