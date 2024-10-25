TUSAŞ'a terör saldırısı! Arkasında kim var? A Haber'de dikkat çeken yorum

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ yerleşkesine yönelik olarak yapılan terör saldırısını A Haber ‘de değerlendiren uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Fırat Demirkol, PKK’nın emperyal güçlerin aklıyla hareket ettiğini Türkiye’nin devlet aklının devrede olduğunu gereken cevabın verildiğini ve verilmeye devam edeceğini söyledi.

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