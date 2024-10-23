TUSAŞ’a terör saldırıı! Bakan Yerlikaya: Şehit ve yaralılarımız var

TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerinde patlama ve silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya terör saldırında şehit ve yaralıların olduğunu açıkladı.

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