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TUSAŞ’a terör saldırıı! Bakan Yerlikaya: Şehit ve yaralılarımız var

TUSAŞ’a terör saldırıı! Bakan Yerlikaya: Şehit ve yaralılarımız var

Mehmet Zeyrek
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.10.2024 16:31
TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerinde patlama ve silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya terör saldırında şehit ve yaralıların olduğunu açıkladı.
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