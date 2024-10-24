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TUSAŞ'a saldırıda dikkat çeken 3 detay!

TUSAŞ'a saldırıda dikkat çeken 3 detay!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.10.2024 21:16
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirildi. Terör saldırısında 5 vatandaşımız şehit olurken, 22 vatandaşımız yaralandı. Gazeteci Gaffar Yakınca saldırının şemasını ortaya çıkarak 3 detayı canlı yayında anlattı. İşte detaylar...
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