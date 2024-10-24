24 Ekim 2024, Perşembe
A HABER VİDEO
Haberler Gündem Videoları
TUSAŞ'a saldıran teröristlerden birinin kimliği belli oldu: Rojger kod adlı Ali Örek!

TUSAŞ'a saldıran teröristlerden birinin kimliği belli oldu: Rojger kod adlı Ali Örek!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.10.2024 12:26
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı paylaşımda "Dün TUSAŞ’ta meydana gelen hain terör saldırısında etkisiz hale getirilen erkek teröristin kimliği belli oldu. Hainin, PKK terör örgütü üyesi Rojger kod adlı Ali Örek olduğu tespit edildi. Diğer kadın teröristin kimlik belirleme çalışmaları devam ediyor. Şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Hiçbir terör saldırısı bizi yıldıramaz! Aziz Milletimizi sindiremez!" ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Teröristlerden birinin kimliği belli oldu
Teröristlerden birinin kimliği belli oldu
Hüseyin Yayman’dan Müsavat Dervişoğlu’na çok sert sözler
Hüseyin Yayman'dan Müsavat Dervişoğlu'na çok sert sözler
22 kişiden 8’i taburcu edildi
22 kişiden 8'i taburcu edildi
A Haber TUSAŞ’ta haber nöbetinde!
A Haber TUSAŞ’ta haber nöbetinde!
Hainlere inat!
Hainlere inat!
Terör hedefleri işte böyle vuruldu!
Terör hedefleri işte böyle vuruldu!
Türk havacılığına Gökbey imzası!
Türk havacılığına Gökbey imzası!
Teröristler kimlerin taşeronu?
Teröristler kimlerin taşeronu?
TUSAŞ’taki terör saldırısında 3 kritik detay!
TUSAŞ'taki terör saldırısında 3 kritik detay!
Bakan Güler ve Kacır’dan açıklama!
Bakan Güler ve Kacır'dan açıklama!
Başkan Erdoğan aile fotoğrafında!
Başkan Erdoğan aile fotoğrafında!
Meclis’te teröre karşı ortak tepki!
Meclis'te teröre karşı ortak tepki!
Daha Fazla Video Göster