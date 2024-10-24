24 Ekim 2024, Perşembe
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TUSAŞ'a saldıran teröristlerden birinin kimliği belli oldu: Rojger kod adlı Ali Örek!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı paylaşımda "Dün TUSAŞ’ta meydana gelen hain terör saldırısında etkisiz hale getirilen erkek teröristin kimliği belli oldu. Hainin, PKK terör örgütü üyesi Rojger kod adlı Ali Örek olduğu tespit edildi. Diğer kadın teröristin kimlik belirleme çalışmaları devam ediyor. Şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Hiçbir terör saldırısı bizi yıldıramaz! Aziz Milletimizi sindiremez!" ifadelerini kullandı.