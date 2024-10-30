30 Ekim 2024, Çarşamba
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TUSAŞ’a saldıran hainlerin Sivas Kangal’daki görüntülerine A Haber ulaştı!

TUSAŞ’a saldıran hainlerin Sivas Kangal’daki görüntülerine A Haber ulaştı!

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.10.2024 15:04
Güncelleme:30.10.2024 15:06
TUSAŞ 'a düzenlenen terör saldırısına dair yeni detaylara ulaşıldı. PKK'lı teröristlerin Ankara'ya Sivas'tan taksiyle geldikleri öğrenildi. Teröristlerin Sivas’taki görüntülerine A Haber ulaştı. Detayları muhabirimiz Murat Onur aktardı.
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