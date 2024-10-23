TUSAŞ tesislerine terör saldırısı! Bakan Yerlikaya: 14 yaralımız var, 3'ünün durumu ağır

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Ankara'da bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) terör saldırısına ilişkin "Biri kadın biri erkek olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirildi. 4 şehidimiz, 14 yaralımız var. Yaralılarımızdan 3'ünün durumu ağır." dedi.

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