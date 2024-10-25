TUSAŞ soruşturması hangi aşamada? İşte detaylar…

Terör saldırısının hedefi olan TUSAŞ’ta tüm personel mesaisinin başında ve çalışmaya üretmeye devam ediyor. Öte yandan TUSAŞ’a yönelik terör saldırısıyla ilgili soruşturma sürüyor. Detayları Ankara'dan A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.

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