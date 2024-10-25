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TUSAŞ soruşturması hangi aşamada? İşte detaylar…

TUSAŞ soruşturması hangi aşamada? İşte detaylar…

Mehmet Zeyrek
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.10.2024 08:48
Terör saldırısının hedefi olan TUSAŞ’ta tüm personel mesaisinin başında ve çalışmaya üretmeye devam ediyor. Öte yandan TUSAŞ’a yönelik terör saldırısıyla ilgili soruşturma sürüyor. Detayları Ankara'dan A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.
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TUSAŞ soruşturması hangi aşamada?
TUSAŞ soruşturması hangi aşamada?
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