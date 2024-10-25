TUSAŞ şehitlerinin intikamı alınıyor! MİT 120 hedefi imha etti

Son dakika haberine göre TUSAŞ'a yönelik terör saldırısının ardından MİT, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonla 120 terör hedefi imha edildi. Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, A Haber canlı yayınında MİT'in Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

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