TUSAŞ şehitleri toprağa veriliyor

TUSAŞ'a gerçekleştirilen terör saldırısı sonrası Türkiye şehitlerine ağlarken 5 şehidimiz bugün toprağa verilecek. Teröristlerin şehit ettiği taksici Murat Arslan öğle namazına müteakip toprağa verildi. Diğer şehitlerimiz olan Hüseyin Cambaz, Cengiz Coşkun ve Zahide Güçlü için tören düzenleniyor.