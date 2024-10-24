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TUSAŞ şehitleri toprağa veriliyor

TUSAŞ şehitleri toprağa veriliyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.10.2024 16:38
TUSAŞ'a gerçekleştirilen terör saldırısı sonrası Türkiye şehitlerine ağlarken 5 şehidimiz bugün toprağa verilecek. Teröristlerin şehit ettiği taksici Murat Arslan öğle namazına müteakip toprağa verildi. Diğer şehitlerimiz olan Hüseyin Cambaz, Cengiz Coşkun ve Zahide Güçlü için tören düzenleniyor.
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