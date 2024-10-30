30 Ekim 2024, Çarşamba
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TUSAŞ saldırısında yeni detaylar! Teröristlerin Ankara'ya Sivas'tan taksiyle geldiler

TUSAŞ saldırısında yeni detaylar! Teröristlerin Ankara'ya Sivas'tan taksiyle geldiler

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.10.2024 09:59
TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısıyla ilgili adli ve idari soruşturma titiz bir şekilde yürütülüyor. TUSAŞ'a saldıran PKK'lı teröristlerin Ankara'ya Sivas'tan taksiyle geldikleri öğrenildi. İki teröristi Ankara'ya getiren taksi şoförü sorguya alındı. Öte yandan sınır ötesinde operasyonlar da sürüyor. Mehmet Geçgel ve kameraman Mehmet Ali Bağ Suriye sınırından son detayları aktardı.
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