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TUSAŞ saldırısında yeni bilgiler A Haber’de: Paramotorla girmişler! Saha değil dijital keşif yapılmış

TUSAŞ saldırısında yeni bilgiler A Haber’de: Paramotorla girmişler! Saha değil dijital keşif yapılmış

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.10.2024 14:16
Teröristler ne zaman Türkiye’ye girdi? Hangi yöntemi kullandı? A Haber muhabiri Murat Sekban detayları aktardı. Sekban, “Güvenlik kaynaklarından edindiğimiz bilgileri aktarmak istiyorum. Terör saldırısını gerçekleştiren erkek teröristin 14 yaşında terör örgütü PKK’ya katıldığı en son Suriye Kamışlı’da bulunduğu istihbarat raporlarına yansımış durumda. PKK’nın sözde özel kuvvetlerinde eğitim aldığı öngörülüyor. Bir başka detay daha var o da teröristin örgüte katıldıktan sonra Türkiye’ye bir daha girmediği genellikle Suriye veya diğer ülkelerde bulunduğunun da altını çizmiş olalım. Bu teröristler Türkiye’ye ne zaman girdi? Güvenlik kaynakları son 1 veya 2 gün içerisinde girdiğini değerlendiriyor. Giriş tekniğinin de tıpkı 1 Ekim’de İçişleri Bakanlığı’na yapılan terör saldırısındaki incelemeler sonucunda olduğu gibi paramotorlar Türkiye’ye girdikleri değerlendiriliyor. Taksici Murat Aslan’ı şehit ettikten sonra onu bagaja koymuşlardı ve sonra terör saldırısını gerçekleştirmişti iki terörist. Güvenlik kaynakları bu teröristin PKK’nın kamplarında özel eğitim aldığını ifade ediyor. Terör saldırısını gerçekleştirmeden önce keşfi nasıl yaptılar? Buna ilişkin güvenlik kaynakları şunu belirtiyor fiziki keşif yapmadı bu teröristler dijital keşif yaptılar. Teknoloji gelişti artık birçok noktada internet ortamından dünya haritası üzerinden Türkiye haritası üzerinden dijital keşif yaptıktan sonra bu terör saldırısını yaptılar.” ifadelerini kullandı.
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