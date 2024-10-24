TUSAŞ saldırısında yaralanan 22 kişiden 8'i taburcu edildi

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşımızdan 8’i taburcu edildi. 14 yaralımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir. Hain terör saldırısında yaralanan vatandaşlarımıza acil şifa diliyoruz." denildi.

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