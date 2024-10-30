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TUSAŞ saldırısında şok eden detaylar! Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi

TUSAŞ saldırısında şok eden detaylar! Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.10.2024 03:25
Güncelleme:31.10.2024 13:24
TUSAŞ’a yapılan hain terör saldırısının detayları A Haber ekranlarında açıklandı. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Fırat Demirkol, Gazeteci Gaffar Yakınca, Gazeteci Mete Softuğllu ve Sabah gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu..
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