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TUSAŞ saldırısı sonrası sıkı güvenlik tedbirleri! Stratejik kurumlara ortak güvenlik

TUSAŞ saldırısı sonrası sıkı güvenlik tedbirleri! Stratejik kurumlara ortak güvenlik

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.11.2024 18:53
TUSAŞ'ta yaşanan terör saldırısı sonrası Savunma Sanayii Kurumlarında güvenlik seviyesi en üst seviyeye çıkartıldı. Kritik tesisler için ortak güvenlik standardı belirlenecek. Çok katmanlı koruma sağlanacak. Tehditler anlık olarak analiz edilecek. Yerli ve millî sensör sistemleri kullanılacak.
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TUSAŞ saldırısı sonrası sıkı güvenlik tedbirleri!
TUSAŞ saldırısı sonrası sıkı güvenlik tedbirleri!
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