02 Kasım 2024, Cumartesi
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TUSAŞ saldırısı sonrası sıkı güvenlik tedbirleri! Stratejik kurumlara ortak güvenlik
TUSAŞ’ta yaşanan terör saldırısı sonrası savunma sanayii kurumlarında güvenlik seviyesi en üst seviyeye çıkartıldı. Kritik tesisler için ortak güvenlik standardı belirlenecek. Çok katmanlı koruma sağlanacak. Tehditler anlık olarak analiz edilecek. Yerli ve milli sensör sistemleri kullanılacak.