29 Ekim 2024, Salı
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TUSAŞ saldırısı sonrası güvenlik tedbirleri değişiyor!
TUSAŞ saldırısı sonrası Türkiye'de güvenlik prosedürü baştan yazılacak. TUSAŞ gibi kritik kurumları artık kolluk kuvvetleri koruyacak. Aynı zamanda söz konusu kurumların açık adreslerine ve uydu görüntülerine rahatlıkla ulaşılamayacak. İşte masadaki iki formül...