29 Ekim 2024, Salı
A HABER VİDEO
Haberler Gündem Videoları
TUSAŞ saldırısı sonrası güvenlik tedbirleri değişiyor!

TUSAŞ saldırısı sonrası güvenlik tedbirleri değişiyor!

Damla Karasu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.10.2024 13:19
TUSAŞ saldırısı sonrası Türkiye'de güvenlik prosedürü baştan yazılacak. TUSAŞ gibi kritik kurumları artık kolluk kuvvetleri koruyacak. Aynı zamanda söz konusu kurumların açık adreslerine ve uydu görüntülerine rahatlıkla ulaşılamayacak. İşte masadaki iki formül...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Güvenlik tedbirleri değişiyor!
Güvenlik tedbirleri değişiyor!
Terör destekçileri bir kez daha Almanya’da
Terör destekçileri bir kez daha Almanya’da
Mehmetçik terör hedeflerini imha ediyor!
Mehmetçik terör hedeflerini imha ediyor!
Kurtuluş Savaşı’nı kazandıran silahlar!
Kurtuluş Savaşı’nı kazandıran silahlar!
Hizbullah’ın yeni lideri Naim Kasım oldu
Hizbullah’ın yeni lideri Naim Kasım oldu
Milli mücadele bu odada yönetildi
Milli mücadele bu odada yönetildi
Siirt’te PKK’ya darbe!
Siirt’te PKK’ya darbe!
Başkan Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir’de
Başkan Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir’de
MSB’den Cumhuriyet Bayramı’na ilişkin paylaşım
MSB'den Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin paylaşım
İstanbul’da DEAŞ operasyonu
İstanbul'da DEAŞ operasyonu
Araçlarda kış lastiği uygulaması!
Araçlarda kış lastiği uygulaması!
A Haber ekipleri haber nöbetinde
A Haber ekipleri haber nöbetinde
Daha Fazla Video Göster