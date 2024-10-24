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TUSAŞ saldırısı sonrası böyle haykırdı: Hainlere inat daha fazla çalışacağız daha fazla üreteceğiz

TUSAŞ saldırısı sonrası böyle haykırdı: Hainlere inat daha fazla çalışacağız daha fazla üreteceğiz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.10.2024 12:16
Ankara Kahramankazan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısı sonrası tahliye edilen TUSAŞ çalışanı, "Hainlere inat daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz" ifadelerini kullandı.
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