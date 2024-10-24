TUSAŞ saldırısı sonrası böyle haykırdı: Hainlere inat daha fazla çalışacağız daha fazla üreteceğiz

Ankara Kahramankazan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısı sonrası tahliye edilen TUSAŞ çalışanı, "Hainlere inat daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz" ifadelerini kullandı.

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