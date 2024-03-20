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TUSAŞ, KAAN’ın boyanma görüntülerini paylaştı! Ressam titizliğiyle boyandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.03.2024 13:37
Son dakika haberleri… Türk Havacılık Uzay Sanayii, milli muharip uçak KAAN'ın boyanma görüntülerini paylaştı. Paylaşıma; "Bizim için sanat" notu eklendi.
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TUSAŞ, KAAN’ın boyanma görüntülerini paylaştı!
TUSAŞ, KAAN’ın boyanma görüntülerini paylaştı!
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