27 Ocak 2024, Cumartesi
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TUSAŞ Genel Müdürü Kotil'den 'Kaan' açıklaması! Ne zaman uçacak?
Türkiye Savunma Sanayii'nde adeta şaha kalktı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini "KAAN" olarak açıkladığı Türkiye'nin 5. Nesil savaş uçağı, Türk havacılığına yeni bir boyut getirecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla, 9. Verimlilik Proje Ödülleri Töreni gerçekleştirildi. Törende ödül alan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, Bakan Kacır'ın, Türkiye'nin ilk yerli savaş uçağı KAAN'ın son durumu hakkında yönelttiği soruya, "Yer testleri yapıyoruz. Yakın" şeklinde cevap verdi.