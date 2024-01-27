27 Ocak 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları TUSAŞ Genel Müdürü Kotil'den 'Kaan' açıklaması! Ne zaman uçacak?

TUSAŞ Genel Müdürü Kotil'den 'Kaan' açıklaması! Ne zaman uçacak?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.01.2024 21:13
Türkiye Savunma Sanayii'nde adeta şaha kalktı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini "KAAN" olarak açıkladığı Türkiye'nin 5. Nesil savaş uçağı, Türk havacılığına yeni bir boyut getirecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla, 9. Verimlilik Proje Ödülleri Töreni gerçekleştirildi. Törende ödül alan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, Bakan Kacır'ın, Türkiye'nin ilk yerli savaş uçağı KAAN'ın son durumu hakkında yönelttiği soruya, "Yer testleri yapıyoruz. Yakın" şeklinde cevap verdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
TUSAŞ’tan ’Kaan’ açıklaması!
TUSAŞ'tan 'Kaan' açıklaması!
Başkan Erdoğan İzmir’de!
Başkan Erdoğan İzmir'de!
35 bin sağlık personeli alınacak!
35 bin sağlık personeli alınacak!
’’İstanbul’a Siztem Gerek’’
''İstanbul’a Siztem Gerek''
Erdoğan’dan atama müjdesi: 35 bin personel...
Erdoğan'dan atama müjdesi: 35 bin personel...
Rusya’dan NATO tatbikatına tepki!
Rusya'dan NATO tatbikatına tepki!
Kaan ne zaman uçacak?
Kaan ne zaman uçacak?
Yunanistan’a F- 35 Türkiye’ye F-16!
Yunanistan'a F- 35 Türkiye'ye F-16!
İşte AK Parti’nin İzmir adayları!
İşte AK Parti'nin İzmir adayları!
İzmir’de CHP yönetimine tepki!
İzmir'de CHP yönetimine tepki!
’’Sevdik sevdalandık biz İzmir’e bağlandık’’
''Sevdik sevdalandık biz İzmir’e bağlandık''
Oy pusulası için kura çekimi!
Oy pusulası için kura çekimi!
Daha Fazla Video Göster