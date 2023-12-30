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Turkuvaz Medya’da Yerel Yönetimler Zirvesi! Niğde’de hangi hizmetler yapıldı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.12.2023 15:25
Turkuvaz Medya'da Yerel Yönetimler Zirvesi'ne katılan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, hizmet çalışmalarına seçimin ertesi günü başladıklarını söyledi. Emrah Özdemir, altyapı ve kentsel dönüşüm konusunda çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü söyledi.
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