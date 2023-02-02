02 Şubat 2023, Perşembe
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Turkuvaz Medya'da Türkiye Yüzyılı Zirvesi | Tarım ve Orman Bakanı Kirişci'den 6'lı koalisyona sert sözler: Yazıklar olsun
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Turkuvaz Medya'da düzenlenen Türkiye Yüzyılı Zirvesi'nde 6'lı koalisyona çok sert sözlerle yüklendi. Bakan Kirişci yaptığı konuşmada DEVA lideri Babacan'ın Avrupa'dan "aferin" almak için çok çalıştıklarını söylediği konuşmasına ithafen "Aferin diyecekler. Yazıklar olsun size. Yazıklar olsun size. Yazıklar olsun size. Ya önce siz bu ülkedeki insanların, seçmenin oyunu alacaksınız. Size önce Aferini bu ülkenin insanları versin verecekse..." dedi.