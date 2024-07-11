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Turkuvaz Medya'da 15 Temmuz'u anma programı! İçişleri Bakanı Yerlikaya: Su uyur FETÖ vari örgütler uyumaz

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 11.07.2024 11:25
15 Temmuz ihanet kalkışmasının üzerinden 8 yıl geçti. Başkan Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara inen halk, FETÖ'cü hainleri kısa sürede geri püskürtmüştü. Türkiye'nin en karanlık gecesinde Turkuvaz Medya, ilkeli ve dik bir duruş sergileyerek sokaklarda halkla birlikte darbe girişimine direndi. Bu anlamlı prograda konuşan İçişleri Bakanı Yerlikaya "Su uyur FETÖ vari terör örgütleri uyumaz sözüyle yola çıkarak FETÖ'cüleri yakalayıp adalete teslim etmeye devam ediyor. 9 bin 758 şüpheli gözaltına alındı. 1697'si tutuklandı. Biz durmayacağız, bütün terör örgütleriyle olduğu gibi FETÖ'yle de mücadelemizi sürdüreceğiz. Program dolayısıyla Turkuvaz Medya Grubu'na teşekkür ediyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'müz kutlu olsun." dedi.
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