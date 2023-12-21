Türk’ün imzası tüm dünyada yükseliyor

Türk Savunma Sanayii dünyada öncü konuma yükselirken, yapılan anlaşmalarla da yerli ürünler güç kazanıyor. Şimdiye kadar birçok ülkeyle imzalanan anlaşmaların yanı sıra, üretim konusunda da çalışmalar sürüyor.

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