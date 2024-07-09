09 Temmuz 2024, Salı
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TÜRKSAT 6A’nın uzay macerası başladı! Vatandaşlar TÜRKSAT 6A hakkında ne biliyor?
Türkiye'nin 1994 yılında TÜRKSAT 1B ile başlayan uzay serüveni ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A ile adeta taçlandı. Peki 8 Temmuz'u 9 Temmuz'a bağlayan gece saat 02:30'da uzay macerasına başlayan TÜRKSAT 6A hakkında vatandaşlar ne düşünüyor?