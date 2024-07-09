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TÜRKSAT 6A’nın uzay macerası başladı! Vatandaşlar TÜRKSAT 6A hakkında ne biliyor?

ahaber.com.tr
İslim Esma Çobanoğlu
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Giriş: 09.07.2024 19:08
Türkiye'nin 1994 yılında TÜRKSAT 1B ile başlayan uzay serüveni ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A ile adeta taçlandı. Peki 8 Temmuz'u 9 Temmuz'a bağlayan gece saat 02:30'da uzay macerasına başlayan TÜRKSAT 6A hakkında vatandaşlar ne düşünüyor?
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TÜRKSAT 6A hakkında vatandaşlar ne düşünüyor?
TÜRKSAT 6A hakkında vatandaşlar ne düşünüyor?
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