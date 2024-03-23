TÜRKSAT 6-A için geri sayım! Fırlatma sonrası süreç Türk ekiplere emanet

Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6-A, 8 Temmuz'da uzaya yörüngesine fırlatılacak. Tüm testleri başarıyla tamamlayan TÜRKSAT 6-A yakın zamanda Amerika yolcusu olacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı TÜRKSAT 6-A’ya ilişkin detayları anlattı. İşte detaylar...

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