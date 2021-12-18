TÜRKSAT 5B Uydusu yarın fırlatılacak | Karaismailoğlu: Yerli ve milli uydu TÜRKSAT 6A çalışmaları sürüyor

Uzayda uydu sahibi 30 ülkeden biri olan Türkiye'nin aktif haberleşme uydu sayısı 5'e çıkıyor. Beşinci nesil uyduların ikincisi olan Türksat 5B uydusu yarın sabah Cape Canaveral Üssü'nden Falcon 9 roketiyle fırlatılacak.