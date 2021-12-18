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TÜRKSAT 5B Uydusu yarın fırlatılacak | Karaismailoğlu: Yerli ve milli uydu TÜRKSAT 6A çalışmaları sürüyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.12.2021 14:33
Uzayda uydu sahibi 30 ülkeden biri olan Türkiye'nin aktif haberleşme uydu sayısı 5'e çıkıyor. Beşinci nesil uyduların ikincisi olan Türksat 5B uydusu yarın sabah Cape Canaveral Üssü'nden Falcon 9 roketiyle fırlatılacak.
TÜRKSAT 5B Uydusu yarın fırlatılacak
TÜRKSAT 5B Uydusu yarın fırlatılacak
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