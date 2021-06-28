28 Haziran 2021, Pazartesi
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Türksat 5A hizmete girdi! Başkan Erdoğan'dan yerli uydu müjdesi
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türksat 5A uydusu hizmete alma töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Türkiye, haberleşme uydusu üretebilen dünyadaki 10 ülke arasına girecek. Amacımız 5B'yi yılın son çeyreğinde uzaya göndermektir. Türksat 6A'yı önümüzdeki yıl fırlatmayı hedefliyoruz." dedi.