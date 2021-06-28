28 Haziran 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Türksat 5A hizmete girdi! Başkan Erdoğan'dan yerli uydu müjdesi

Türksat 5A hizmete girdi! Başkan Erdoğan'dan yerli uydu müjdesi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.06.2021 14:52
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türksat 5A uydusu hizmete alma töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Türkiye, haberleşme uydusu üretebilen dünyadaki 10 ülke arasına girecek. Amacımız 5B'yi yılın son çeyreğinde uzaya göndermektir. Türksat 6A'yı önümüzdeki yıl fırlatmayı hedefliyoruz." dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan'dan yerli uydu müjdesi
Başkan Erdoğan'dan yerli uydu müjdesi
Örgütlü yalanların amacı ne?
Örgütlü yalanların amacı ne?
Örgütlü yalanların amacı ne?
Örgütlü yalanların amacı ne?
Liseli gençlerden Kılıçdaroğlu'na 1 TL'lik dava!
Liseli gençlerden Kılıçdaroğlu'na 1 TL'lik dava!
DEAŞ'ın bombalı saldırı hazırlığı önlendi
DEAŞ'ın bombalı saldırı hazırlığı önlendi
CHP’den kaçak açılış skandalı!
CHP’den kaçak açılış skandalı!
3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
İhale kavgası!
İhale kavgası!
A Haber Oda TV'nin 'silah' yalanını çökertti! Ataşehir Kız Öğrenci Yurdu önündeki silahlar ekranlara geldi
A Haber Oda TV'nin 'silah' yalanını çökertti! Ataşehir Kız Öğrenci Yurdu önündeki silahlar ekranlara geldi
20 bin kutu ele geçirildi! Piyasa değeri 2 milyon TL
20 bin kutu ele geçirildi! Piyasa değeri 2 milyon TL
Türksat 5A göreve hazır
Türksat 5A göreve hazır
CHP'li İBB 11 haneye doğalgaz vermedi!
CHP'li İBB 11 haneye doğalgaz vermedi!
Daha Fazla Video Göster