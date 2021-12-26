26 Aralık 2021, Pazar
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TURKOVAC'ta seri üretime başlandı
Türkiye'de geliştirilen kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın acil kullanım onayı almasıyla seri üretim başladı. TURKOVAC aşısına kullanım iznini değerlendiren Türk tıbbi onkoloji derneği başkanı Prof. Dr. Murat Dinçer, bu durumun gurur verici olduğunu söyledi, aşı çağrısı yaptı.