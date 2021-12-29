29 Aralık 2021, Çarşamba
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TURKOVAC'ta flaş gelişme! Yerli aşıda yüzde 100 antikor | TURKOVAC randevuları ne zaman açılacak?
Türkiye'nin ürettiği koronavirüs aşısı TURKOVAC'tan iyi haberler gelmeye devam ediyor. Dünyanın yakından takip ettiği TURKOVAC için geri sayım başladı. Testlerin ardından hastanelere dağıtılacak olan TURKOVAC'lar için randevular açılacak.