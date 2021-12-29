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TURKOVAC'ta flaş gelişme! Yerli aşıda yüzde 100 antikor | TURKOVAC randevuları ne zaman açılacak?

AA
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Giriş: 29.12.2021 10:09
Türkiye'nin ürettiği koronavirüs aşısı TURKOVAC'tan iyi haberler gelmeye devam ediyor. Dünyanın yakından takip ettiği TURKOVAC için geri sayım başladı. Testlerin ardından hastanelere dağıtılacak olan TURKOVAC'lar için randevular açılacak.
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