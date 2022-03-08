08 Mart 2022, Salı
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TURKOVAC'ta flaş gelişme! Türkiye'nin yerli koronavirüs aşısı için bir ilk
Türkiye'nin yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC'ın hatırlatma dozu (rapel doz) faz-3 klinik çalışması Azerbaycan’da başlıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "TURKOVAC'a dair yurt dışında yapılacak ilk klinik araştırma özelliğini taşıyor" denildi.