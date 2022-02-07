07 Şubat 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları TURKOVAC polikliniklerde uygulanmaya başlandı

TURKOVAC polikliniklerde uygulanmaya başlandı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.02.2022 11:36
Polikliniklerde yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC dönemi başladı. TURKOVAC aşıları pazartesiden itibaren Antalya’da da devlet hastanelerinde uygulanmaya başlıyor. Hastanelere dağıtım bitti, ilk aşılamalar yapılıyor. Detayları Antalya'da bulunan A Haber muhabiri Yasin Anzerli’nin konuğu olan Antalya İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Polikliniklerde TURKOVAC dönemi!
Polikliniklerde TURKOVAC dönemi!
İzmir Büyükşehir’de ekonomik sıkıntı
İzmir Büyükşehir'de ekonomik sıkıntı
15 aydır sahipsiz kaldı!
15 aydır sahipsiz kaldı!
Eğitimde 2. yarıyıl başladı! 18 milyon öğrenci dersbaşı yaptı
Eğitimde 2. yarıyıl başladı! 18 milyon öğrenci dersbaşı yaptı
Eren-Kış 21 Operasyonu başladı
Eren-Kış 21 Operasyonu başladı
TEKNOFEST Azerbaycan tanıtımı!
TEKNOFEST Azerbaycan tanıtımı!
Çok şükür durumum iyi
"Çok şükür durumum iyi"
Okullar açıldı İstanbul trafiği arttı! Megakentte trafik yoğunluğu yüzde 56 seviyelerinde
Okullar açıldı İstanbul trafiği arttı! Megakentte trafik yoğunluğu yüzde 56 seviyelerinde
Cumhurbaşkanlığı seçimi açıklaması
Cumhurbaşkanlığı seçimi açıklaması
Ankara’nın gündeminde ne var?
Ankara’nın gündeminde ne var?
Tatil bitti okullar açıldı!
Tatil bitti okullar açıldı!
Isparta’da son durum ne?
Isparta'da son durum ne?
Daha Fazla Video Göster