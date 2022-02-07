07 Şubat 2022, Pazartesi
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TURKOVAC polikliniklerde uygulanmaya başlandı
Polikliniklerde yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC dönemi başladı. TURKOVAC aşıları pazartesiden itibaren Antalya’da da devlet hastanelerinde uygulanmaya başlıyor. Hastanelere dağıtım bitti, ilk aşılamalar yapılıyor. Detayları Antalya'da bulunan A Haber muhabiri Yasin Anzerli’nin konuğu olan Antalya İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük anlattı.