08 Temmuz 2021, Perşembe
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TURKOVAC gönüllülere uygulanıyor! Yerli aşı 40 bin 800 gönüllüye uygulanacak
Koronavirüsle mücadelede, yerli aşı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yerli aşı TURKOVAC’da Faz-3 aşamasında gönüllülere uygulanmaya başlandı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Karataş'ın konuğu olan Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Emin Kalkan değerlendirdi.