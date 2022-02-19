19 Şubat 2022, Cumartesi
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TURKOVAC 81 ilde tüm hastanelerde | Yerli aşı pazartesiden itibaren tüm hastanelerde uygulanacak
Yerli aşı TURKOVAC gelecek haftadan itibaren 81 ildeki tüm devlet hastanelerinde uygulanmaya başlanacak. A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek ve konuğu aşılamada gelinen son durumu aktardı.