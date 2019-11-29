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29.11.2019

Türkmen Alevi Bektaşi Derneği Başkanı Özdemir Özdemir: Alevilere yönelik provokasyon HDP'nin işi

İzmir'in Gaziemir ilçesinde alevi vatandaşlara ait evlerin kapısına işaret konulmasına bir tepki de alevi derneklerden geldi. Türkmen Alevi Bektaşi Derneği Başkanı Özdemir Özdemir, yaşananları "provokasyon" olarak nitelendirdi, adres olarak da terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı olan HDP'yi gösterdi.



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