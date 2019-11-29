BİZE ULAŞIN
29.11.2019
Türkmen Alevi Bektaşi Derneği Başkanı Özdemir Özdemir: Alevilere yönelik provokasyon HDP'nin işi
İzmir'in Gaziemir ilçesinde alevi vatandaşlara ait evlerin kapısına işaret konulmasına bir tepki de alevi derneklerden geldi. Türkmen Alevi Bektaşi Derneği Başkanı Özdemir Özdemir, yaşananları "provokasyon" olarak nitelendirdi, adres olarak da terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı olan HDP'yi gösterdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.