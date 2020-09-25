Meral Akşener liderliğindeki İYİ Parti’de kaos deşifre oldu. İYİ Parti Eski Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Temizer, partideki liste kriziyle ilgili konuştu. Teşkilat Başkanı Koray Aydın'ın hata yaptığını dile getiren Temizer, ''Bu hatanın bedelini mutlaka ödemelidir'' diyerek Koray Aydın'ı istifaya davet etti. TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel “Teşkilatlarda Koray Aydın’ın gücü var, Meral Akşener’in işi kolay değil” yorumunu yaptı.

A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programına konuşan TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, "Mehmet Metiner'e katılıyorum. Öyle merkez sağın tasfiyesi milliyetçiler ülkücülüğe böyle bir kavga değil buradaki. Buradaki bir güç kavgası… Evet iktidar savaşı. Koray Aydın'a karşı da mücadele veren isimlerin kavgası. Fakat Meral Akşener ne yapacak onu bilmiyoruz. Yani (Akşener'den) istenen bir taraf Koray Aydın'ın kellesini istiyor. Koray Aydın ise ki; "Bunlardan kurtulalım patiyi bu şekilde yönlendirelim" diyor. Akşener ne yapacak belli değil. Şöyle bir formülden bahsediliyor; Belki Koray Aydın'ı partiden alıp tekrar Meclis'e koyabilir. Buna gücü yeter mi? Ya da bir başdanışmanlık formülü ile yönetimden uzaklaştırabilir mi? Bu tartışılıyor. Buna gücü yeter mi emin değilim. Niye emin değilim? Çünkü teşkilatların büyük bir bölümünün gücünü Koray Aydın kontrol ediyor. Yani il teşkilatlarını kontrol eden bir ismi çizmek kolay değil. O yüzden burada çok derin bir kavga var. 8-10 milletvekilinin bu durumdan çok rahatsız olduğu bir şekilde partiye bu durumu ilettiği ifade ediliyor. Belki önümüzdeki dönem kapıyor aralarsa Sayın Bahçeli kapıyı aralasa 8-10 milletvekilinin MHP'ye geçebileceği konuşuluyor. Böyle bir kavga var. CHP içinde de kavga var. O da bitecek gibi görünmüyor. Bu kavgalı yapılar bir hatta oluşup buradan siyaset çıkarabilir mi? Zor görünüyor. Önce kendi içindeki kavga gün yüzüne çıktı. Şimdilik Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener" dedi.