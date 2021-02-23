CHP tarafından birkaç gündür Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a yönelik yürütülen karalama kampanyası A Haber’de deşifre edildi. TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, “Sadece dışarıda değil içeride de sürekli frenlemeye çalışan bir ekip var. Berat Albayrak bunlarla da mücadele etti” dedi. Öte taraftan Yiğitel, Berat Albayrak'ın Türkiye'nin geleceği için nasıl bir mücadele verdiğini çarpıcı bir örnekle anlattı.

TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'in açıklamaları şöyle;

"YANİ PSİKOLOJİK BİR ŞİDDET VARSA BU DA SİYASAL ŞİDDETTİR"

Burada bir takım semboller seçiliyor ve o semboller üzerinden bir haysiyet cellatlığına soyunuluyor. İşte bu bir dönem Berat Albayrak, bir dönem Başkan Erdoğan'ın kendisi oluyor. Yoksa bunların, söylenenlerin gerçekle bir ilişkisi olmadığının onlar da farkında ama bunun siyaseten kötücül dilin, aslında şiddet içeren bir dildir. Yani psikolojik bir şiddet varsa bu da siyasal şiddettir. Sonuç itibarıyla itibarsızlaştırıyorsunuz, ailesini, çocuğunu, babasını hedef alıyorsunuz ve bunu yalanlar üzerinden gerçekleştiriyorsunuz.

BERAT ALBAYRAK'IN DOĞU AKDENİZ İÇİN VERDİĞİ MÜCADELEYE EN İYİ ÖRNEK

Doğu Akdeniz meselesini hatırlamak gerekir. Doğu Akdeniz ile ilgili gelişmeler olunca Berat Bey o zaman Enerji Bakanı… Diyor ki; Dışişleri, Enerji Bakanlığı ve ilgili askerler acil bir araya gelmeli. Bir toplantı düzenleniyor. Toplantıda Enerji, Dışişleri Bakanlığı ve askeri yetkililer var.

Berat Bey toplantıda, "Doğu Akdeniz'de Rumlar parsel parsel ele geçiriyor. Ve yakında Antalya Körfezi'ne Türkiye'yi mahkum edecekler. O yüzden biz buna acil tedbir almalıyız" diyor.

"BERAT ALBAYRAK BİZ KARARLIYIZ" DİYOR!

İki generalden bir tanesi diyor ki, "Doğu Akdeniz'de bizim ne işimiz var" diğeri de diyor ki; "Gerilimi artırmanın ne anlamı var?" Sonra diğer general diyor ki; "ABD-İsrail-Yunanistan buna ne der?" böyle paslaşarak "Gemimiz yok, paramız yok' Berat Bey orada "Gemimiz, paramız, cesaretimiz de var. Doğu Akdeniz bir milli egemenlik sorunudur ve bundan taviz yok! O yüzden parayı gemiyi siz dert etmeyin" diyor. Sonra Berat Albayrak bakıyor ki bunlar çok gönülsüz. Onlara "Biz bu konuda kararlıyız. Hazırlıklarınızı ona göre yapın."

15 TEMMUZ DETAYI

Bu toplantı 15 Temmuz darbe girişiminden birkaç ay önce oluyor. Hazırlıklar devam ederken 15 Temmuz darbe girişimi oluyor. Ertesi gün meşhur bir fotoğraf var; Akın Öztürk'ün önde olduğu ve merdivenlerde dizili generallerden oluşan.

"BERAT ALBAYRAK BUNLARLA DA MÜCADELE ETTİ"

"Berat Bey bir baktım diyor toplantıda bana ısrarla itiraz eden iki general o merdivende sıralı FETÖ'cüler arasında… Sonra araştırdım ki ikisi de FETÖ'cü ve piramidin üstünde ve karar alma mekanizmalarında…"

Dolayısıyla sadece dışarıdan değil içerde de sürekli ayağa ağırlık bağlamaya çalışan sürekli frenlemeye çalışan bir ekip var. Berat Albayrak bunlarla da mücadele etti.